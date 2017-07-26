Bu hafta belli olur

Lucas Perez'in durumu hakkında menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle; Fenerbahçe'nin yanı sıra Deportivo ve Sevilla'nın da peşinden koştuğu yıldız golcü hakkında açıklama yaptı.

Lovelle, Arsenal'in yeni sezon kamp çalışmalarına almayıp gözden çıkardığı 28 yaşındaki oyuncunun gelen üç teklifi de düşündüğünü duyuran Lovelle, "Umarım bu hafta içinde her şey netleşir" dedi. Perez'in gönlü, uzun vadeli kontrat teklif eden eski takımı Deportivo'dan yana.