Bu hafta belli olur
Lucas Perez'in durumu hakkında menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle; Fenerbahçe'nin yanı sıra Deportivo ve Sevilla'nın da peşinden koştuğu yıldız golcü hakkında açıklama yaptı.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:17
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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