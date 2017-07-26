 Brezilya’ya Lima seferi – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Brezilya’ya Lima seferi

    Brezilya’ya Lima seferi

    Fenerbahçe, sambacı için de temaslarını yoğunlaştırdı.

    On numara transferi çalışmaları kapsamında Ben Arfa'nın yanı sıra ile de yakından Fenerbahçe, sambacı için Brezilya'ya son bir çıkarma daha yapacak. Sarı-lacivertli bazı yöneticilerin Lima'nın kulübü Santos ve oyuncunun bonservis haklarının yüzde 80'ine sahip menajerlik şirketi ile birer görüşme daha yapıp anlaşmaya çalışacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin yanı sıra İnter ve Çin'den bazı takımların talip olduğu ve hatta Barcelona'nın bile ilgilendiği ileri sürülen Lima'nın durumunun önümüzdeki hafta netleşeceği belirtildi. Kanarya'nın gelişmelere göre Hatem Ben Arfa ve Lucas Lima'nın her ikisini de transfer etme ihtimali var.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:23
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