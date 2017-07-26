 'Bacca’da F.Bahçe önde' – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    'Bacca’da F.Bahçe önde'

    'Bacca’da F.Bahçe önde'

    Sarı-lacivertliler, Marsilya’dan daha yüksek bir teklif sunmuş.

    Sarı-lacivertlilerin forvet adayları arasında yer alan Kolombiyalı Carlos Bacca'nın Marsilya ile anlaştığı ileri sürülmüştü. Kolombiya'dan Publi Metro gazetesi bu transferin henüz gerçekleşmediğini çünkü Fenerbahçe'nin Milan'a 30 yaşındaki golcü için Marsilya'dan daha yüksek bir teklif sunduğunu yazdı.

    30 MİLYON EURO'YA GELDİ
    Haberde Bacca'nın Milan'da kalma ihtimalinin de iyice azaldığı vurgulandı. Milan'ın 2015'te Sevilla'ya tam 30 milyon euro ödeyerek renklerine kattığı Bacca, Seri A devinde 76 maçta 36 kez fileleri sarsarken 4 de asist yaptı. Bacca, Kolombiya Milli Takımı'nda ise 39 maçta 13 gol attı.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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