Anlaşmaya çalışıyoruz
İspanyol ekibinin sportif direktörü Oscar Arias, Danimarkalı oyuncu için F.Bahçe ile bir anlaşma sağlamaya çalıştıklarını itiraf etti, “Daha fazla konuşamam” dedi.
Sevilla'nın Kjaer'e karşılık F.Bahçe'ye 5.5 milyon euro+orta sahada görev yapan Walter Montoya'yı teklif ettiği İspanyol basınına yansırken, oyuncu için 10 milyon euro isteyen sarı-lacivertlilerin bu öneriyi reddettiği vurgulanmıştı. Sevilla'nın Skrtel'le de ilgilendiği belirtilmişti.
KANARYA'NIN İSTİKRAR SEMBOLÜ
Fenerbahçe'ye 2015 yılında Lille'den 7 milyon 650 bin euro'ya gelen 28 yaşındaki Kjaer, görev yaptığı iki sezonda sarı-lacivertlilerin en istikrarlı birkaç isminden biri olmayı başarmıştı. Danimarkalı yıldız savunmacı, Kanarya'da 88 maçta 5 gol attı, 1 asist gerçekleştirdi.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:27
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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