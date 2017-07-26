 Anlaşmaya çalışıyoruz – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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HEPSİ
    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Anlaşmaya çalışıyoruz

    Anlaşmaya çalışıyoruz

    İspanyol ekibinin sportif direktörü Oscar Arias, Danimarkalı oyuncu için F.Bahçe ile bir anlaşma sağlamaya çalıştıklarını itiraf etti, “Daha fazla konuşamam” dedi.

    kulübü, Simon Kjaer'i transfer etme girişmelerini resmen doğruladı. Açıklama, La Liga ekibinin sportif direktörü Oscar Arias'tan geldi. Arias yaptığı açıklamada, " için bir anlaşma sağlama üzerine çalışıyoruz. Ondan önce de istediğimiz oyuncular var ve başka bir anlaşma da olabilir. Ancak daha fazla bunu konuşmak istemiyorum, çünkü görüşmelere zarar verebilir" ifadelerini kullandı.

    Sevilla'nın Kjaer'e karşılık F.Bahçe'ye 5.5 milyon euro+orta sahada görev yapan Walter Montoya'yı teklif ettiği İspanyol basınına yansırken, oyuncu için 10 milyon euro isteyen sarı-lacivertlilerin bu öneriyi reddettiği vurgulanmıştı. Sevilla'nın Skrtel'le de ilgilendiği belirtilmişti.

    KANARYA'NIN İSTİKRAR SEMBOLÜ
    Fenerbahçe'ye 2015 yılında Lille'den 7 milyon 650 bin euro'ya gelen 28 yaşındaki Kjaer, görev yaptığı iki sezonda sarı-lacivertlilerin en istikrarlı birkaç isminden biri olmayı başarmıştı. Danimarkalı yıldız savunmacı, Kanarya'da 88 maçta 5 gol attı, 1 asist gerçekleştirdi.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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