 17.30’da konuşacak – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    17.30’da konuşacak

    17.30’da konuşacak
    Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz karşılaşması için Avusturya'ya bugün uçacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü TSİ 17.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Ardından sarı-lacivertliler 18.00'de statta idman yapacak.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
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