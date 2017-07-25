 Perez: Ayrılıyorum! – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Perez: Ayrılıyorum!

    Perez: Ayrılıyorum!

    Kanarya’nın gözdesi “İlk tercihim İspanya” dedi.

    Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın çok istediği 'den açıklama var. Arsenal'den ayrılacak olan tecrübeli forvet Deportivo'ya gideceğini belirtti. Perez "Arsenal'den ayrılıyorum. Oynayacağım bir takıma gideceğim. Benim için en iyi yerin Deportivo olduğunu düşünüyorum" dedi. Deportivo 28 yaşındaki oyuncuya 10 yıllık sözleşme önermişti. Kariyeri bittikten sonra teknik heyet için düşünüyorlar.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Perez: Ayrılıyorum! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.