 Milan’dan 7 milyon euro’ya ret – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Milan’dan 7 milyon euro’ya ret

    Milan’dan 7 milyon euro’ya ret

    Fransız L'Equipe gazetesi, Milan'ın için 'nin yaptığı iki kiralama teklifini de kabul etmediğini duyurdu.

    Söz konusu haberde; 'nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklinin 7 milyon euro olduğu fakat Milan yönetiminin bu rakamı düşük bulduğu için reddettiği kaydedildi. Kanarya'nın Niang'a da 4 milyon euro'su garanti, bonuslarla 5 milyon euro'luk bir rakam teklif ettiği bildirildi.

    34 MAÇTA 5 GOL-4 ASİST
    Geçen sezonun ilk yarısında Milan'la 18 lig maçında 3 gol-2 asistle oynayan Niang, ocak ayında kiralık gittiği Watford'da 16 maça çıktı, 2 gol atıp 2 gol pası verdi.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milan’dan 7 milyon euro’ya ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.