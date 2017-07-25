Milan’dan 7 milyon euro’ya ret
Fransız L'Equipe gazetesi, Milan'ın MBaye Niang için Fenerbahçe'nin yaptığı iki kiralama teklifini de kabul etmediğini duyurdu.
34 MAÇTA 5 GOL-4 ASİST
Geçen sezonun ilk yarısında Milan'la 18 lig maçında 3 gol-2 asistle oynayan Niang, ocak ayında kiralık gittiği Watford'da 16 maça çıktı, 2 gol atıp 2 gol pası verdi.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:30
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
Milan’dan 7 milyon euro’ya ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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