Göztepe Hakan Çinemre'yi resmen açıkladı

19 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen İzmir ekibi Göztepe, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Hakan Çinemre ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



İşte Göztepe Kulübü'nde yapılan resmi açıklama;



13 Şubat 1994 doğumlu defans oyuncusu Hakan Çinemre ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İzmir'den ayrılan oyuncumuz yarın Avusturya Kampı'nda takımla çalışmalara katılacak.



Altyapısında forma giydiği Fenerbahçe ile 2013 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Hakan Çinemre takip eden yıllarda Bucaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Gaziantepspor ve Eskişehirspor formaları ile 5 Süper Lig, 81 TFF 1. Lig ve 5 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı.



Hakan Çinemre, çeşitli yaş kategorilerinde 28 kez milli formayı giydi.