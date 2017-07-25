Göztepe Hakan Çinemre'yi resmen açıkladı
Yaptığı transfer ile Süper Lig'in en çok konuşulan ismi haline gelen Göztepe Fenerbahçe'den Hakan Çinemre'yi de kadrosuna kattığını açıkladı
19 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen İzmir ekibi Göztepe, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Hakan Çinemre ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İşte Göztepe Kulübü'nde yapılan resmi açıklama;
13 Şubat 1994 doğumlu defans oyuncusu Hakan Çinemre ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İzmir'den ayrılan oyuncumuz yarın Avusturya Kampı'nda takımla çalışmalara katılacak.
Altyapısında forma giydiği Fenerbahçe ile 2013 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Hakan Çinemre takip eden yıllarda Bucaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Gaziantepspor ve Eskişehirspor formaları ile 5 Süper Lig, 81 TFF 1. Lig ve 5 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı.
Hakan Çinemre, çeşitli yaş kategorilerinde 28 kez milli formayı giydi.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 19:03
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Yeni sözleşme
Toplam 5
Yorum
mehmet Kenarda Yusuf var Maç gidiyor.sokacak hamle oyuncusu da yok başka. Değişiklik hakkını bile kullanmıyor. Kaç defa oldu. Küsmez mi adam ?
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Yazıcı, Lyon’un scoutunu büyüledi
Toplam 9
Yorum
TS Türk futbolcuların piyasa değerini yukarı cekicek 30-40 m euroluk bi transfer cıkması lazım süper ligden sonrası gelir yusuf 25m eder seneye
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Cenk Ergün transfer için Ankara'ya gitti
Toplam 53
Yorum
admin fos fos fos
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