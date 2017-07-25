Gitti gidiyor
Kjaer, Sevilla’nın önceliği... Sarı-lacivertlilerin Danimarkalı stoper için “10 milyon euro” istemesi üzerine İspanyol ekibi, Skrtel’in de fiyatını sordu. Görüşmeler sürüyor.
Kjaer'in şu anda en ciddi alıcısı Sevilla. İspanyol AS gazetesi, La Liga ekibinin bu ilgisini sütunlarına taşıdı. Haberde Sevilla'nın Fenerbahçe'nin kapısını çalıp Kjaer'in fiyatını sorduğu bildirilirken, sarı-lacivertlilerin oyuncusu için 10 milyon euro'luk bir bedel belirlediği aktarıldı.
4 ADAYDAN BİRİ
Kjaer'in bonservisine istenen 10 milyon euro'yu fazla bulan Sevilla, Skrtel'i de gündemine aldı. İspanya'nın Endülüs bölgesinin yayın organlarından Estadio Deportivo gazetesi, Skrtel'in yanı sıra Vida, Sakho ve Mangala'nın da Sevilla'nın listesinde olduğunu yazdı. Ada basını ise Slovak savunma oyuncusunu Manchester City, Swansea ve Newcastle'ın istediğini duyurmuştu.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:12
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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