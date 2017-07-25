 Gitti gidiyor – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Gitti gidiyor

    Gitti gidiyor

    Kjaer, Sevilla’nın önceliği... Sarı-lacivertlilerin Danimarkalı stoper için “10 milyon euro” istemesi üzerine İspanyol ekibi, Skrtel’in de fiyatını sordu. Görüşmeler sürüyor.

    'de ve defans hattı her an bozulabilir. Sarı-lacivertliler, Kjaer'in satışına kasaya nakit girdisi için zaten sıcak bakıyor. Danimarkalı oyuncu için gelen teklifler ise yeterli bulunmuyor. En son Milan 8 milyon euro'luk bir teklifle gelmiş ancak kabul edilmemişti.

    Kjaer'in şu anda en ciddi alıcısı Sevilla. İspanyol AS gazetesi, La Liga ekibinin bu ilgisini sütunlarına taşıdı. Haberde Sevilla'nın Fenerbahçe'nin kapısını çalıp Kjaer'in fiyatını sorduğu bildirilirken, sarı-lacivertlilerin oyuncusu için 10 milyon euro'luk bir bedel belirlediği aktarıldı.

    4 ADAYDAN BİRİ
    Kjaer'in bonservisine istenen 10 milyon euro'yu fazla bulan Sevilla, Skrtel'i de gündemine aldı. İspanya'nın Endülüs bölgesinin yayın organlarından Estadio Deportivo gazetesi, Skrtel'in yanı sıra Vida, Sakho ve Mangala'nın da Sevilla'nın listesinde olduğunu yazdı. Ada basını ise Slovak savunma oyuncusunu Manchester City, Swansea ve Newcastle'ın istediğini duyurmuştu.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:12
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