 Fener'den Eto'o bombası – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Fener'den bombası

    Fener'den Eto'o bombası

    Sarı-lacivertli kulübün, 'un süper golcüsü ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

    'nin ilk kez 2008 yılında talip olduğu 36 yaşındaki Kamerunlu yıldızı bünyesine katacağı haberi camiada büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı. Ancak Kulübü flaş transfer iddiasının doğru olmadığını açıklayınca kafalar karıştı.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:47
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