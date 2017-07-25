 Fenerbahçe'de Van Persie şoku – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Fenerbahçe'de şoku

    Fenerbahçe'de Van Persie şoku

    Robin , Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Sturm Graz ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe'nin Monaco ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Robin 'den kötü haber geldi. Sol diz kapsülünde kanama ve yırtık var tespit edilen Hollandalı yıldızın Sturm Graz maçında forma giyemeyecek. Van Persie'nin rövanşta da oynamasının zor olduğu ve sahalardan uzun süre uzak kalabileceği belirtildi.

    Forvette kim oynayacak?
    Fernandao'nun kilo problemi, Emenike'nin de ayrılması nedeniyle forvet rotasyonu iyice daralan Fenerbahçe'de Van Persie'den gelen sakatlık haberi Aykut Kocaman'ı farklı arayışlara itmek zorunda bıraktı. Fenerbahçe kadrosunda Sturm Graz maçı öncesinde eldeki tek forvet oyuncusu 97 doğumlu Ahmethan Köse. Aykut Kocaman'ın A takıma çıkardığı ve gelecekte çok şey beklediği Ahmethan'a şans verebileceği düşünülürken, sarı lacivertlilerde bir diğer alternatif Aatıf Chahechouhe olarak gözüküyor. Aykut Kocaman maç saatine kadar Ahmethan ve Aatif arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:03
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