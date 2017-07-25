Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Robin van Persie, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Sturm Graz ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Forvette kim oynayacak?
Fernandao'nun kilo problemi, Emenike'nin de ayrılması nedeniyle forvet rotasyonu iyice daralan Fenerbahçe'de Van Persie'den gelen sakatlık haberi Aykut Kocaman'ı farklı arayışlara itmek zorunda bıraktı. Fenerbahçe kadrosunda Sturm Graz maçı öncesinde eldeki tek forvet oyuncusu 97 doğumlu Ahmethan Köse. Aykut Kocaman'ın A takıma çıkardığı ve gelecekte çok şey beklediği Ahmethan'a şans verebileceği düşünülürken, sarı lacivertlilerde bir diğer alternatif Aatıf Chahechouhe olarak gözüküyor. Aykut Kocaman maç saatine kadar Ahmethan ve Aatif arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:03
-
Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 7
Yorum
TürkFB Elin yabancılarına bu primi veren maalesef bizim insanımız.Karşı takıma saygı duymak çokmu zor?
-
Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 2
Yorum
Ihtiyar kurt ÇÜRÜK ELMA.
-
Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 2
Yorum
OsSyFB Ne bekliyordunuz dakka bir gol bir... Her sene takımı kanat manyağı yapan yönetim neden ilk hamlesini en önemli bölgesine yapmaz?
Fenerbahçe'de Van Persie şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.