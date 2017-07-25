Fenerbahçe, Milan'ın ilk teklifini reddetti
Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'i kadrosuna katmak isteyen Milan, sarı-lacivertli kulübe ilk teklifini 8 milyon Euro olarak yaptı. Ancak Fenerbahçe, bu teklifi düşük gördü ve reddetti.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu oyuncu için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, yönetim bu teklifi hiç düşünmeden reddetti. Sarı-lacivertli yöneticilerin düşündüğü rakamın çok aşağısında olan bu teklif sonrasında Milan'ın 2. bir teklife hazırlandığı öğrenildi. İtalyan ekibinin yetkilileri, Fenerbahçe'nin kapısını 10 milyon Euro'dan çalmaya hazırlanıyor. Yönetim ise Kjaer için daha yüksek bir teklif bekliyor.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 14:15
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Hoşgeldin Burak
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CDTRF Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye nin yerli en iyi golcüsü kalitesini kanıtlamış Burak Yılmaz yuvana hoşgeldin.
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Flaş!.. PSG Neymar transferini bitirdi
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zago su dünyanin, insanligin, toplulugun, ahlakin, kültürlerin bittigi bir kaniti daha.
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Talisca’ya okkalı ceza
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44istanbul Negredo boyuna göre cok hizli bir oyuncu. Hem vücudunu cok iyi kullaniyor, defans oyunculari kolay kolay dengesini bozamiyor. Sut teknigi Abubakra on ceker. Abubakar 10 kez pozisyona girecek 2 gol atacak. Negredo daha iyi kullanir diye dünüyorum. Abubakar bütün sezon 12 gol mi ne atti. Negredo en az 20 atar. Cenkin 20 attigi yerde hatta en az 25-30 atar!
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