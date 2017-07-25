Fenerbahçe Cagliari ile karşılaşacak
Seri-A takımlarından Cagliari'de oynayan Isla'yı kadrosuna katan Fenerbahçe bu futbolcunun tranfseri kapsamında İtalyan temsilcisi ile özel bir karşılaşma yapacak.
7 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak hazırlık karşılaşması saat 20.30'da başlayacak.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:14
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Fenerbahçe Cagliari ile karşılaşacak
Toplam 2
Yorum
SNT birde forvet olsaydı artık
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Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e cevap
Toplam 50
Yorum
01 TÜRK MİLLİ TAKIMINI TÜRK MİLLETİNDEN SOĞUTAN BÜTÜN MİLLETİN NEFRET ETTİĞİ BU ZAAT HALA KABADAYICILIK YAPMAYA ÇALIŞIYOR NEREDE YETKİLİLER
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Cueva mı geliyor?
Toplam 2
Yorum
advers Cueva'nın geleceği falan yok Peru Basını kendi kendine gelin güvey oluyor . Üstelik Cuevanın kalitesi Fenerde bile oynamaya yetmez !
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