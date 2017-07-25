 Fenerbahçe Cagliari ile karşılaşacak – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    ile karşılaşacak

    Fenerbahçe Cagliari ile karşılaşacak

    Seri-A takımlarından 'de oynayan Isla'yı kadrosuna katan bu futbolcunun tranfseri kapsamında İtalyan temsilcisi ile özel bir karşılaşma yapacak.

    7 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak hazırlık karşılaşması saat 20.30'da başlayacak.

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:14
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