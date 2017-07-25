F.Bahçe’ye karşı savaşacağız!
Sturm Graz’lı oyuncular, perşembe günkü maç için “Fenerbahçe gibi bir rakip her zaman gelmiyor. Neler yapacağımızı göstermek için iyi bir fırsat” dediler.
GRAZ'IN HOCASI FODA: 'RAKİP RİTMİNDE DEĞİL'
Sturm Graz Teknik Direktörü Franco Foda Fenerbahçe ile oynayacakları maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Foda, Fenerbahçe'nin henüz daha hazır olmadığını belirtirken, "Taraftarımız St. Polten karşısında olduğu gibi bize önemli bir güç ve enerji olacak. Rakip ritminde değil. Onlara karşı çekinmeden bunu avantaja çevirmek istiyoruz" dedi.
'BİR SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ'
Sturm Graz'ın kulüp CEO'su Günter Kreissl, Fenerbahçe maçının Avrupa'da neler yapabileceklerini göstermeleri açısından önemli olduğunu vurgularken, "Fenerbahçe bize geçen yılın ödülü. Olumlu düşünürsek bir sürpriz yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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