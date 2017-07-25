 F.Bahçe’ye karşı savaşacağız! – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    F.Bahçe’ye karşı savaşacağız!

    F.Bahçe’ye karşı savaşacağız!

    ’lı oyuncular, perşembe günkü maç için “ gibi bir rakip her zaman gelmiyor. Neler yapacağımızı göstermek için iyi bir fırsat” dediler.

    'yi perşembe günü konuk edecek Sturm Graz'ın oyuncularının kendilerine güvenleri tavanda... Peter Zulj, "Perşembe günü dev bir maç var. Fenerbahçe gibi bir rakip her sene gelmiyor. İyi ruh halindeyiz, Fenerbahçe'ye karşı savaşacağız" dedi. James Jeggo ise, "Avrupa'da neler yapabileceğimizi göstermek için iyi bir fırsat. Taraftarlarımızın desteğiyle ilk maçta iyi bir sonuç alarak İstanbul'a gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    GRAZ'IN HOCASI FODA: 'RAKİP RİTMİNDE DEĞİL'
    Teknik Direktörü Franco Foda Fenerbahçe ile oynayacakları maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Foda, Fenerbahçe'nin henüz daha hazır olmadığını belirtirken, "Taraftarımız St. Polten karşısında olduğu gibi bize önemli bir güç ve enerji olacak. Rakip ritminde değil. Onlara karşı çekinmeden bunu avantaja çevirmek istiyoruz" dedi.

    'BİR SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ'
    Sturm Graz'ın kulüp CEO'su Günter Kreissl, Fenerbahçe maçının Avrupa'da neler yapabileceklerini göstermeleri açısından önemli olduğunu vurgularken, "Fenerbahçe bize geçen yılın ödülü. Olumlu düşünürsek bir sürpriz yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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