 F.Bahçe, Sturm Graz hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    F.Bahçe, hazırlıklarını sürdürdü

    F.Bahçe, <a href="/index/sturm-graz?id=22f9e2c0-3891-4ef9-8ecc-843cffbf7ac9" class="" rel="tag">Sturm Graz</a> hazırlıklarını sürdürdü

    Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi 'a konuk olacağı ilk maç öncesi hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, futbolcular 2 grup halinde top kapma ve pas organizasyonlarının ardından taktik çalıştı.

    Tedavisi süren Fernandao, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.

    Bu çalışmayla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayan , yarın özel uçakla Avusturya'ya gidecek.

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:45
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