Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, futbolcular 2 grup halinde top kapma ve pas organizasyonlarının ardından taktik çalıştı.

Tedavisi süren Fernandao, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.

Bu çalışmayla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayan Fenerbahçe, yarın özel uçakla Avusturya'ya gidecek.