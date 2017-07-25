F.Bahçe, Sturm Graz hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacağı ilk maç öncesi hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, futbolcular 2 grup halinde top kapma ve pas organizasyonlarının ardından taktik çalıştı.
Tedavisi süren Fernandao, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.
Bu çalışmayla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayan Fenerbahçe, yarın özel uçakla Avusturya'ya gidecek.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:45
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 23
Yorum
Tufan ayvalık Bu holandalıya güvenilmez başta futboldan anlamayan devamlı dönen tekere çokmak sokan aziz bey arkasında duruyor sadım çayıra yönetim
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Galatasaray'dan Tudor ile devam kararı
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Faruk Bu dursun özbek ve tudordan bir cacık olmaz...
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 23
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sanki simokinle maçlara çıkan sürünen holandalı dan bir şey olmaz yönetimin hacizliğine zavalılığına bakın fener ne halde yuh olsun
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