 Emre’de heyecanlı bekleyiş – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Emre’de heyecanlı bekleyiş

    Emre’de heyecanlı bekleyiş

    Uzakdoğu kampını tamamlayıp Almanya'ya dönen Borussia Dortmund ikinci kamp dönemi çalışmalarına çarşamba günü başlayacak.

    Teknik direktörü Peter Bosz, İsviçre'ye götüreceği oyuncuları bugün açıklayacak. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki 'un durumu da bugün belli olacak. Teknik direktör Bosz, Emre'nin kiralık olarak ayrılmasına onay verirse Fenerbahçe, milli futbolcu ile masaya oturacak.

    UMUT VAR AMA AZ
    Almanya'dan gelen bilgiler, Uzakdoğu kampında kendini gösteren Emre Mor'un Dortmund'un İsviçre kampına götürülme olasılığının yüksek olduğu yönünde.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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