Emre’de heyecanlı bekleyiş
Uzakdoğu kampını tamamlayıp Almanya'ya dönen Borussia Dortmund ikinci kamp dönemi çalışmalarına çarşamba günü başlayacak.
UMUT VAR AMA AZ
Almanya'dan gelen bilgiler, Uzakdoğu kampında kendini gösteren Emre Mor'un Dortmund'un İsviçre kampına götürülme olasılığının yüksek olduğu yönünde.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:32
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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