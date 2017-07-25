 Biletlere yoğun ilgi – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Biletlere yoğun ilgi

    Biletlere yoğun ilgi

    Sarı-lacivertli taraftarlar maçları biletlerine adeta hücum ediyor.

    'nin ile oynayacağı Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmalarına yoğun ilgi var. 27 Temmuz'da deplasmanda oynanacak ilk maç biletleri Avusturya Fenerbahçeliler Derneği üzerinden satılacak. Ancak taraftarlar şimdiden Graz tribünlerinden bilet aldı. 3 Ağustos'ta Kadıköy'deki mücadelenin biletleri de satışta. Sarı-lacivertliler sezonun ilk iç saha maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Taraftarlar bu maçta teknik direktör Aykut Kocaman'a özel koreografi de yapmayı planlıyor.

    KAMPANYA YAPTILAR
    Sturm Graz kendi taraftarını maça çekebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Avusturya ekibinin idarecileri St. Pölten lig maçına gelenlerin biletlerini göstermeleri durumunda Fenerbahçe karşılaşmasında 4 kontenjan ayrılacağını duyurdu. Avusturya basınındaki iddialara göre ise Fenerbahçeli taraftarlar şimdiden 4 bin bilet aldı.

    HAKEM NORVEÇLİ
    UEFA, Strum Graz-Fenerbahçe Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hakemini açıkladı. Buna göre 27 Temmuz'daki mücadelede Norveçli Ola Hobber Nilsen görev yapacak. Yardımcıları Tom Harald Gronevic ve Geir İsaksen olacak. Karşılaşmanın TSİ 20.00'de başlayacak.

    SAATLER BELLİ OLDU
    Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz ile oynayacağı maçların saatleri belli oldu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk karşılaşmayı 20.00'de oynayacak. Kadıköy'deki rövanşın başlama saati ise 20.30 olacak.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
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