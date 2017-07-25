Biletlere yoğun ilgi
Sarı-lacivertli taraftarlar Sturm Graz maçları biletlerine adeta hücum ediyor.
KAMPANYA YAPTILAR
Sturm Graz kendi taraftarını maça çekebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Avusturya ekibinin idarecileri St. Pölten lig maçına gelenlerin biletlerini göstermeleri durumunda Fenerbahçe karşılaşmasında 4 kontenjan ayrılacağını duyurdu. Avusturya basınındaki iddialara göre ise Fenerbahçeli taraftarlar şimdiden 4 bin bilet aldı.
HAKEM NORVEÇLİ
UEFA, Strum Graz-Fenerbahçe Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hakemini açıkladı. Buna göre 27 Temmuz'daki mücadelede Norveçli Ola Hobber Nilsen görev yapacak. Yardımcıları Tom Harald Gronevic ve Geir İsaksen olacak. Karşılaşmanın TSİ 20.00'de başlayacak.
SAATLER BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz ile oynayacağı maçların saatleri belli oldu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk karşılaşmayı 20.00'de oynayacak. Kadıköy'deki rövanşın başlama saati ise 20.30 olacak.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:40
-
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
-
Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
-
Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
Biletlere yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.