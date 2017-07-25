Ben Arfa Fener'e çok yakın
Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Hatem Ben Arfa transferi için sabah saatlerinde Paris'e uçtu.
Ben Arfa iddialarının hatırlatılması üzerine Çetinkaya, "Bu yalanı kim söylüyorsa bu iddiaları ona sorun" dedi.
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- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 10:35
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Toplam 21
Yorum
sabri vatkenaydu samtaymz hocam?rüstü dontluk etdi tabela.rüstü de vatkenhidu samtaymz. Hocam annadin sen onu?
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Toplam 24
Yorum
sivasli yusuf sevgili gs amaclari filan yok bunlarin büyük galatasaray uyaniyor ,ödleri kopuyor,ah birde su icimizdeki irlandalilar olmasa eski baskanlar
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