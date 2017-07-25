 Ben Arfa Fener'e çok yakın – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Ben Arfa Fener'e çok yakın

    Ben Arfa Fener'e çok yakın

    Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Hatem Ben Arfa transferi için sabah saatlerinde Paris'e uçtu.

    Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, PSG forması giyen Hatem Ben Arfa'nın transferini bitirmek üzere Paris'e gitti. Gazetecilere yakalanmamak için erken saatte Atatürk Havalimanı'na gelen Çetinkaya, uçağa binmek üzere kapıya gelince basın mensuplarına görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti. Çetinkaya, gazetecilerin 'Nereye gidiyorsunuz' sorusuna, "Özel işlerim için Paris'e gidiyorum" cevabını verdi.

    Ben Arfa iddialarının hatırlatılması üzerine Çetinkaya, "Bu yalanı kim söylüyorsa bu iddiaları ona sorun" dedi.

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    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:35
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