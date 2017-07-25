Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile yapacağı maçlar öncesi UEFA'ya gönderdiği kadro listesi belli oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan Fenerbahçe takımı sayfasındaki kadroda, sakatlığı bulunan Fernandao ile yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Gregory van der Wiel yer almadı.
Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği kadro, şu isimlerden oluştu:
Kaleci: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu.
Savunma: Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel.
Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Salih Uçan, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe, Miroslav Stoch.
Forvet: Robin van Persie, Ahmethan Köse.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 20:39
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 7
Yorum
TürkFB Elin yabancılarına bu primi veren maalesef bizim insanımız.Karşı takıma saygı duymak çokmu zor?
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 2
Yorum
Ihtiyar kurt ÇÜRÜK ELMA.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 2
Yorum
OsSyFB Ne bekliyordunuz dakka bir gol bir... Her sene takımı kanat manyağı yapan yönetim neden ilk hamlesini en önemli bölgesine yapmaz?
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