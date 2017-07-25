Arias: Simon Kjaer ile görüşüyoruz
Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias, İspanyol kulübünün transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Arias, Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer'le görüştüklerini belirterek, "Jesus Navas ve Stevan Jovetic'le de temas halindeyiz" dedi.
Arias, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruya, "Simon Kjaer, Jesus Navas ve Stevan Jovetic ile görüşme halindeyiz. Jesus Navas ile ilgili olarak dün bir teklif yaptık ve inceleniyor. Yakında cevap gelir. Bizim teklifimizi oyuncuya iletecekler. Bu tür durumlar herkesin menfaatine olduğu için çabuk çözülmesi gerekir. Simon Kjaer ile ilgili olarak da bir anlaşma için çalışıyoruz. Ancak görüşmelere zarar vermemesi açısından bu konuyla ilgili olarak daha fazla konuşmamam gerekiyor. Stevan Jovetic de bizim için hala bir seçenek. Herkesin hoşuna giden bir futbolcu ve imzalama imkanı var" ifadelerini kullandı.
Arias son olarak Steven N'Zonzi için bir teklif olmadığını ve bu futbolcunun kendileriyle kalacağını da sözlerine ekledi.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:16
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Flaş!.. PSG Neymar transferini bitirdi
Toplam 34
Yorum
SSS BU PARALAR FUTBOL DAN KAZANILIP ÖDENMEZ.KARA PARA AKLIYOR BUNLAR GALİBA...ZAMANINDA KOCA ÜLKE IMF DEN 1 MİLYAR I ALAMAMIŞTIK....
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Perez: Ayrılıyorum!
Toplam 7
Yorum
rvp adam istemiyor feneri zorlamaya gerek yok 22-24 yaşında gol atma hevesi olan bitirici ve dinamik fırsatçı golcüler 600-700 euroya bulunabilr
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Real Madrid'den transfer hamlesi
Toplam 2
Yorum
kaan Oyuncunun gelisimi devam ediyor.en 2 sezon daha monacoda kalmali.real dembeleyide transfer ederse ronaldo sonrasi takimi insa edebilirler
Arias: Simon Kjaer ile görüşüyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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