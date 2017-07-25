 Alper’in 3’üncü dalya heyecanı – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Alper’in 3’üncü dalya heyecanı

    Alper’in 3’üncü dalya heyecanı

    'nin milli futbolcusu , 300. resmi karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor.

    Alper, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz karşısında görev alması durumunda kariyerinde üçüncü kez "dalya" diyecek. 'ye 2013 yılında 6 milyon 250 bin euroo bonservis bedeliyle transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 158 karşılaşmaya çıktı.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:17
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