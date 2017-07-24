Wiel, 'Ada' yolcusu

Fenerbahçe'de yaşadığı problemler nedeniyle kadro dışı bırakılan ve takımla birlikte çalışmayan Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, Premier Lig takımlarından Swansea ve Crystal Palace'la görüşüyor. Ancak Van der Wiel'in kafasındaki soru işareti, Türkiye'de devam eden davası.

Fenerbahçe'de yaşadığı problemler nedeniyle sezon başında kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel, İngiltere'ye gitmenin hesaplarını yapıyor. Premier Lig ekiplerinden Swansea City ve Crystal Palace'la dirsek temasında olan Holandalı futbolcu, Türkiye'den ayrılmak istiyor. Ancak Wiel'in kafasındaki tek soru işareti Türkiye'de devam eden dolandırıcılık davası. Gregory van der Wiel, daha önce yaptığı açıklamada menajerlik yapan Ümit Akbulut'a 4.4 milyon Dolar kaptırdığını açıklamış ve bu konuyla ilgili Akbulut'a dolandırıcılık davası açmıştı. İngiltere'ye gitmesi durumunda davanın normal seyrinde gitmeyeceğini düşünen Wiel, avukatıyla konunun detaylarını görüştükten sonra transfer görüşmelerini gerçekleştirecek.



Crystal Palace bir adım önde

Hollandalı Teknik Direktör Frank de Boer'u takımın başına getiren Crystal Palace, bu futbolcu için Swansea'ye oranla bir adım önde. De Boer'un tanıdığı bir isim olan Wiel, Hollandalı teknik adamla çalışmak istiyor. Bir süredir Crystal Palace yönetimiyle görüşen Wiel, Swansea'nin de devreye girmesiyle Ada'ya gitmeye kendisini hazırladı. Devam eden davanın takibiyle ilgili kafasında soru işareti kalmasını istemeyen Gregory van der Wiel, gerekli garantileri aldıktan sonra bu iki kulüpten birisiyle anlaşmaya varabilir.