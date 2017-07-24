Wiel, 'Ada' yolcusu
Fenerbahçe'de yaşadığı problemler nedeniyle kadro dışı bırakılan ve takımla birlikte çalışmayan Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, Premier Lig takımlarından Swansea ve Crystal Palace'la görüşüyor. Ancak Van der Wiel'in kafasındaki soru işareti, Türkiye'de devam eden davası.
Crystal Palace bir adım önde
Hollandalı Teknik Direktör Frank de Boer'u takımın başına getiren Crystal Palace, bu futbolcu için Swansea'ye oranla bir adım önde. De Boer'un tanıdığı bir isim olan Wiel, Hollandalı teknik adamla çalışmak istiyor. Bir süredir Crystal Palace yönetimiyle görüşen Wiel, Swansea'nin de devreye girmesiyle Ada'ya gitmeye kendisini hazırladı. Devam eden davanın takibiyle ilgili kafasında soru işareti kalmasını istemeyen Gregory van der Wiel, gerekli garantileri aldıktan sonra bu iki kulüpten birisiyle anlaşmaya varabilir.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:17
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Lens çark etti!
Toplam 10
Yorum
sait lens isterse istediği takıma gider. bonservis monservis hikaye sunderland i istemez ise klubü onu tutmaz alabileceği en fazlaya satar
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Perez’e 10 yıllık teklif var!
Toplam 4
Yorum
düz mantık hakan! eğer aykut hoca bu adamı istiyorsa demek ki kafasındaki oyun planına uygun bir oyuncu değil mi?
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Yeni savaşçı Fernando G.Saray'da!
Toplam 35
Yorum
goz goz gs yönetimi başakşehirin transferlerine bakın bonservissiz ne kadar yüksek degerde oyuncu varsa hepsini aldı biraz onlardan feyz alın.....
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