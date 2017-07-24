Transferde 'Zor'an
Fırsat transferi kovalayan Fenerbahçe, CSKA’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Sırp kanat oyuncusu hakkında araştırma başlattı.
Gündeme gelen son isim, Zoran Tosic... 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 7 sezon top koşturduğu Rus ekibi CSKA Moskova'dan ayrıldı ve bonservisi elinde. Sarı-lacivertli yönetim, sol ayaklı olan Sırp futbolcunun menajeri ile temasa geçip şartlarını öğrendi; görüşmeler ise sürüyor. 2009'da Partizan'dan 7 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Zoran Tosic, daha sonra kiralık olarak Köln forması giymişti. 2010-2011 sezonunda ise 9.5 milyon euro'ya CSKA Moskova'nın yolunu tutan deneyimli futbolcu, Rus ekibinde başarılrla dolu 7 sezon geçirdi.
G.SARAY VE TRABZON DA PEŞİNDE
CSKA Moskova'da 7 sezonda 240 resmi maça çıkan Zoran Tosic, 47 kez fileleri sarstı. Tosuc, Rus ekibindeki son iki sezonunda ise 7 gol-17 asistlik bir performans sergiledi. 76 kez Sırp Milli Takımı'nın formasını giyip 11 kez fileleri sarsan, sol uçta da oynayabilen deneyimli yıldız, Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündemindeki bir isim. Oyuncunun imza parasının yanı sıra yıllık 2 milyon euro istediği gelen haberler arasında.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:39
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
Transferde 'Zor'an haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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