 Transferde 'Zor'an – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Transferde 'Zor'an

    Transferde 'Zor'an

    Fırsat transferi kovalayan Fenerbahçe, CSKA’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Sırp kanat oyuncusu hakkında araştırma başlattı.

    Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar, Kameni ve İsla'nın yanı sıra Elif Elmas'ı (resmen açıklanmadı) kadrosuna katan Fenerbahçe, üç bölgeye daha takviye yapmayı planlıyor. Transferler forvet, kanat ve forvet arkasına düşünülüyor. Bonservisi elinde olan oyuncular ya da kiralık şartlara uygun isimlere ise öncelik veriliyor.

    Gündeme gelen son isim, Zoran Tosic... 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 7 sezon top koşturduğu Rus ekibi CSKA Moskova'dan ayrıldı ve bonservisi elinde. Sarı-lacivertli yönetim, sol ayaklı olan Sırp futbolcunun menajeri ile temasa geçip şartlarını öğrendi; görüşmeler ise sürüyor. 2009'da Partizan'dan 7 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan , daha sonra kiralık olarak Köln forması giymişti. 2010-2011 sezonunda ise 9.5 milyon euro'ya CSKA Moskova'nın yolunu tutan deneyimli futbolcu, Rus ekibinde başarılrla dolu 7 sezon geçirdi.

    G.SARAY VE TRABZON DA PEŞİNDE
    CSKA Moskova'da 7 sezonda 240 resmi maça çıkan Zoran Tosic, 47 kez fileleri sarstı. Tosuc, Rus ekibindeki son iki sezonunda ise 7 gol-17 asistlik bir performans sergiledi. 76 kez Sırp Milli Takımı'nın formasını giyip 11 kez fileleri sarsan, sol uçta da oynayabilen deneyimli yıldız, Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündemindeki bir isim. Oyuncunun imza parasının yanı sıra yıllık 2 milyon euro istediği gelen haberler arasında.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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