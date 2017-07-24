 Sturm Graz biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Sturm Graz biletleri satışa çıkıyor

    Sturm Graz biletleri satışa çıkıyor

    UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe, 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçının biletlerini satışa çıkarıyor.

    Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için ön eleme maçı oynayacak olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak.

    27 Temmuz'da Avusturya'da oynanacak olan ilk karşılaşmanın rövanşı ise 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanacak olan karşılaşmanın biletlerini bugün satışa çıkarıyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kongre Üyeleri ve Fenerbahçe Temsilci Üyeleri için bugün satışa çıkacak olan biletleri, yarın Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri satın alabilecek. Biletlerin genel satışı ise 26 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Maça gitmek isteyen taraftarlar, biletlerini yalnızca www.passo.com.tr üzerinden satın alabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

    Okul açık-Misafir tribün: 50 TL
    Borajet tribünü-Maraton üst A-B-H-I blok: 100 TL
    Borajet tribünü-Maraton üst C-D-F-G blok: 120 TL
    Fenerium alt A-B-H-I blok: 180 TL
    Fenerium alt C-G blok: 200 TL
    Fenerium alt D-F blok: 230 TL
    Fenerium alt E blok: 240 TL
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:48
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