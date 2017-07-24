Sturm Graz biletleri satışa çıkıyor
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe, 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçının biletlerini satışa çıkarıyor.
27 Temmuz'da Avusturya'da oynanacak olan ilk karşılaşmanın rövanşı ise 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanacak olan karşılaşmanın biletlerini bugün satışa çıkarıyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kongre Üyeleri ve Fenerbahçe Temsilci Üyeleri için bugün satışa çıkacak olan biletleri, yarın Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri satın alabilecek. Biletlerin genel satışı ise 26 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Maça gitmek isteyen taraftarlar, biletlerini yalnızca www.passo.com.tr üzerinden satın alabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Okul açık-Misafir tribün: 50 TL
Borajet tribünü-Maraton üst A-B-H-I blok: 100 TL
Borajet tribünü-Maraton üst C-D-F-G blok: 120 TL
Fenerium alt A-B-H-I blok: 180 TL
Fenerium alt C-G blok: 200 TL
Fenerium alt D-F blok: 230 TL
Fenerium alt E blok: 240 TL
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:48
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Lens çark etti!
Toplam 10
Yorum
sait lens isterse istediği takıma gider. bonservis monservis hikaye sunderland i istemez ise klubü onu tutmaz alabileceği en fazlaya satar
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Perez’e 10 yıllık teklif var!
Toplam 4
Yorum
düz mantık hakan! eğer aykut hoca bu adamı istiyorsa demek ki kafasındaki oyun planına uygun bir oyuncu değil mi?
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Yeni savaşçı Fernando G.Saray'da!
Toplam 35
Yorum
goz goz gs yönetimi başakşehirin transferlerine bakın bonservissiz ne kadar yüksek degerde oyuncu varsa hepsini aldı biraz onlardan feyz alın.....
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