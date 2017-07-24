 ''Persie ile kontaktayız'' – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''Persie ile kontaktayız''

    ''Persie ile kontaktayız''

    ’un ısrarla istediği RvP için Van Bronckhorst’tan açıklama geldi. Feyenoord’un hocası, “Birbirimizde telefonlarımız var. Sürekli kontakt kuruyoruz” diyerek transferin “işaretlerini” verdi.

    ile yakından ilgilinen Feyenoord cephesinden RvP ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Takımın hocası Van Bronckhorst, önceki gün Freiburg ile oynayıp 1-0 kaybettikleri hazırlık maçı sonrası vatandaşı ile kontakt kurduğunu söyleyip "Beraber oynadığımız için birbirimizde telefonlarımız var. Konuşmalarda farklı durumlar oluştu" dedi. Sarılacivertli idareciler, Van Persie'nin de dönmek istediği eski takımına geçtiğimiz günlerde 4 milyon euro aşağısına bu transferin mümkün olmadığını iletmişlerdi. "Robin'i Şampiyonlar Ligi'nde kullanabilirsek güzel olur" diyen Bronckhorst ile Persie'nin dostluğu 19 yıl öncesine dayanıyor. 1998'de genç takımında tanışan ikilinin yolları daha sonra 2004-05'te Arsenal'de kesişmişti. Bu arada Hollanda basını, Feyenoord'un RvP'nin 6 milyon euro'luk yıllık alacağından vazgeçerek Fener'le olan sözleşmesini feshedip gelmesini beklediğini yazdı.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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