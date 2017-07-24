Perez’e 10 yıllık teklif var!

Fenerbahçe'nin forvet transferindeki adayı Lucas Perez'e eski kulübü Deportivo'dan 10 yıllık teklif geldiği ileri sürüldü!

İspanya basınında yer alan haberde, Deportivo'nun Arsenal'in satış listesine koyduğu İspanyol golcüye futbolu bıraktıktan sonra görev teklif ettiği ve teknik heyette yer almasını istediği bildirildi. 28 yaşındaki oyuncunun kiralanması için Kanarya'nın girişimleri devam ediyor.