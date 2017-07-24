 Niang gelmek istememiş – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Niang gelmek istememiş

    Niang gelmek istememiş
    İtalyan Calciomercato sitesi, Fenerbahçe'nin Milan'la için ön anlaşma yaptığını ama Senegalli forvet oyuncusunun sarı-lacivertli takıma gitmeyi reddettiğini duyurdu. Haberde, Senegal asıllı Fransız forvetin Milan'da kalmak istediğinin ama takımdan ayrılacaksa da bunun Fenerbahçe değil, Everton veya Premier Lig'den bir takım olması konusunda ısrarcı davrandığının altı çizildi.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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