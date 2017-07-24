 Lucas Lima'nın gönlü Fener'de – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'nın gönlü Fener'de

    Lucas Lima'nın gönlü Fener'de

    Sarı-lacivertli ekibin 10 numara adayları arasında adı üst sıralarda yazan kararını vermek üzere. Esportiva gazetesinin haberine göre, Santos kulübü, sözleşme uzatma konusundaki ilk teklifi reddeden Lima’ya yeni bir öneri getirecek. 27 yaşındaki futbolcu bu teklifi inceledikten sonra son sözünü söyleyecek. 21 Aralık 2017’de Santos’la sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtildi.

    Sarı-lacivertlilerin on numara adayları arasında adı ön plana çıkan Lucas Lima, geleceği hakkında henüz bir karar vermedi. Gelişmeler ise Fenerbahçe'nin şansını artırıyor. Brezilya'da yayın yapan Esportiva gazetesi, Fenerbahçe'nin Lima için Santos'tan görüşme talep ettiğini ancak Brezilya ekibinin başkanı Modeste Roma Junior'un bunu reddettiğini duyurdu. Habere göre başkan Roma, sözleşmesi 31 Aralık 2017'de bitecek olan 27 yaşındaki yıldıza yeni bir teklif sunacak.

    SADECE YÜZDE 20'Sİ SANTOS'TA
    İlk teklifi reddeden bu teklifi de kabul etmezse, Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacak. Ancak oyuncunun yıllık ücret talebinin bir hayli yüksek olduğu belirtiliyor. İtalya'dan İnter ve bazı Çin kulüplerini de ilgi alanında olan hatta Barcelona'nın da durumun yakından takip ettiği ileri sürülen Lima'nın bonservis haklarının yüzde 80'i bir menajerlik şirketinin elinde. Kalan yüzde 20'lik hakka ise Santos ve oyuncunun temsilcisi sahip.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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