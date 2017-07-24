Lucas Lima'nın gönlü Fener'de
Sarı-lacivertli ekibin 10 numara adayları arasında adı üst sıralarda yazan Lucas Lima kararını vermek üzere. Esportiva gazetesinin haberine göre, Santos kulübü, sözleşme uzatma konusundaki ilk teklifi reddeden Lima’ya yeni bir öneri getirecek. 27 yaşındaki futbolcu bu teklifi inceledikten sonra son sözünü söyleyecek. 21 Aralık 2017’de Santos’la sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtildi.
SADECE YÜZDE 20'Sİ SANTOS'TA
İlk teklifi reddeden Lucas Lima bu teklifi de kabul etmezse, Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacak. Ancak oyuncunun yıllık ücret talebinin bir hayli yüksek olduğu belirtiliyor. İtalya'dan İnter ve bazı Çin kulüplerini de ilgi alanında olan hatta Barcelona'nın da durumun yakından takip ettiği ileri sürülen Lima'nın bonservis haklarının yüzde 80'i bir menajerlik şirketinin elinde. Kalan yüzde 20'lik hakka ise Santos ve oyuncunun temsilcisi sahip.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:37
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
Lucas Lima'nın gönlü Fener'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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