 Lens çark etti! – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    çark etti!

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    Takımı 2. lige düştüğü için ayrılmak istediğini söyleyen Hollandalı çark etti: Ben ’in oyuncusuyum. Bu kulüp için elimden geleni yapacağım.

    F.Bahçe'de gündemden düşmüş değil. Sarı-lacivertliler, 'in oyuncu için istediği rakamı indirmesi durumunda, transferi noktalamak istiyor. Fakat Hollandalı oyuncu önceki gün yaptıkları hazırlık maçı sonrası İngiliz ekibinde mutlu olduğunu söyledi. , "Umarım bu performansımı devam ettirebilirim. Bu hazırlık kamplarının takım ve futbolcular için en önemli kısmı fit olduğunuza emin olmaktır. Ben Sunderland'in futbolcusuyum ve bu yüzden kulüp için elimden geleni yapacağım. Takım için mücadele etmeye devam edeceğim. Umarım goller atmayı sürdürürüm" diye konuştu.

    TARAFTARDAN KAMPANYA
    İngiliz ekibinin taraftarları da Lens'in takımda kalması için kampanya başlattı. Sunderlandliler, sosyal medyada Hollandalı için başlıklar açıp "O kalırsa tekrar lig yükselmek için şansımız olur", "Mutlaka takımda tutulmalı" yorumları yaptılar.

    GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
    'in Bradford City'yi 3-2 yendiği hazırlık maçında 2 gol, 1 asist yapan Lens'in yükselen performansı dikkat çekiyor. 30 yaşındaki futbolcu daha önce de Livingston ile oynanan hazırlık sınavını boş geçmemişti. Lens'in 4 maçta 3 golü var.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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