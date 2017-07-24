Lens çark etti!
Takımı 2. lige düştüğü için ayrılmak istediğini söyleyen Hollandalı çark etti: Ben Sunderland’in oyuncusuyum. Bu kulüp için elimden geleni yapacağım.
TARAFTARDAN KAMPANYA
İngiliz ekibinin taraftarları da Lens'in takımda kalması için kampanya başlattı. Sunderlandliler, sosyal medyada Hollandalı için başlıklar açıp "O kalırsa tekrar lig yükselmek için şansımız olur", "Mutlaka takımda tutulmalı" yorumları yaptılar.
GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Sunderland'in Bradford City'yi 3-2 yendiği hazırlık maçında 2 gol, 1 asist yapan Lens'in yükselen performansı dikkat çekiyor. 30 yaşındaki futbolcu daha önce de Livingston ile oynanan hazırlık sınavını boş geçmemişti. Lens'in 4 maçta 3 golü var.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:09
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
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