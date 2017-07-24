 ''Kandırıldım! Çirkin bir jest!'' – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Kandırıldım! Çirkin bir jest!''

    ''Kandırıldım! Çirkin bir jest!''

    Arsenal'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan , ülkesine dönmek istediğini söylerken Arsene Wenger hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı.

    Fenerbahçe'nin transfer listesindeki , geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Geçen sezon Arsenal'de fazla oynama şans bulamayan ve 9 numaralı formasının yeni transfer Alexandre Lacazette'ye verilmesini 'çirkin jest' olarak nitelendiren Perez, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

    28 yaşındaki forvet, "Geçen sezon zar zor şans bulabildim ve onları da iyi değerlendirdim. Bu sezon da aynısı olacak gibi. Milli Takım için savaşmak istiyorum. Futbol oynamak istiyorum ama bunun için ayrılmalıyım. Benim için en iyi yerin ülkemin takımı Deportivo olacağını düşünüyorum" dedi.

    Kandırıldığını söyleyen Perez, "Bu şekilde devam edemem. Her şeyimi verdim ancak karşılık göremedim. Artık dayanamıyorum. Hile hissediyorum. Şubat ayında daha fazla oynama vaadiyle Çin'e gitmeme izin verilmedi ancak yine şans bulamadım" şeklinde konuştu.

    İspanyol golcü 9 numaralı formanın Lacazette'e verilmesiyle ilgili olarak, "Forma numarası çirkin bir jestti. Yolculuk sırasında Lacazette Wenger'e sordu, o da kabul etti. Sonrasında bana söyledi. Wenger geçen sezon üzgün olduğumu anladığını söylüyordu. Bence durum bu sezon daha da kötüleşecek" ifadelerini kullandı.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Kandırıldım! Çirkin bir jest!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.