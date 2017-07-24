''Kandırıldım! Çirkin bir jest!''
Arsenal'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Lucas Perez, ülkesine dönmek istediğini söylerken Arsene Wenger hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı.
Geçen sezon Arsenal'de fazla oynama şans bulamayan ve 9 numaralı formasının yeni transfer Alexandre Lacazette'ye verilmesini 'çirkin jest' olarak nitelendiren Perez, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.
28 yaşındaki forvet, "Geçen sezon zar zor şans bulabildim ve onları da iyi değerlendirdim. Bu sezon da aynısı olacak gibi. Milli Takım için savaşmak istiyorum. Futbol oynamak istiyorum ama bunun için ayrılmalıyım. Benim için en iyi yerin ülkemin takımı Deportivo olacağını düşünüyorum" dedi.
Kandırıldığını söyleyen Perez, "Bu şekilde devam edemem. Her şeyimi verdim ancak karşılık göremedim. Artık dayanamıyorum. Hile hissediyorum. Şubat ayında daha fazla oynama vaadiyle Çin'e gitmeme izin verilmedi ancak yine şans bulamadım" şeklinde konuştu.
İspanyol golcü 9 numaralı formanın Lacazette'e verilmesiyle ilgili olarak, "Forma numarası çirkin bir jestti. Yolculuk sırasında Lacazette Wenger'e sordu, o da kabul etti. Sonrasında bana söyledi. Wenger geçen sezon üzgün olduğumu anladığını söylüyordu. Bence durum bu sezon daha da kötüleşecek" ifadelerini kullandı.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:28
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 89
Yorum
I.D.34 Ne yönden daha degerli ?Ben Etoo yu begeniyorum yasina rahmen v.persie den cok daha faydali olacaktir bundan FB liler emin olsun.
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 89
Yorum
BilginD Buraya yazıyorum Etoo hırslı adam - zorlayacak ve kısa sürede bir sakatlık geçirip aylarca oynayamayacak
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'Kurtar bizi Baba!'
Toplam 40
Yorum
Hagi Albayrak gelirse terimi getirir o yüzden GELMESİN
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