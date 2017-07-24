 Gabigol ve Eto’o açıklaması – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Gabigol ve Eto’o açıklaması

    Gabigol ve Eto’o açıklaması
    , gündemde olduğu iddia edilen 'Gabigol' lakaplı ve Antalyasporlu için resmi siteden mesaj yayınladı. Açıklamada, bahsedilen isimlerle ilgili herhangi bir transfer girişiminin olmadığı vurgulandı.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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