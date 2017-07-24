Fenerbahçe'ye Norveçli hakem
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla 27 Temmuz Perşembe günü yapacağı maçı Norveç Futbol Federasyonundan Ola Hobber Nilsen yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Graz şehrinde TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Norveçli hakem düdük çalacak. Nilsen'in yardımcılıklarını vatandaşları Tom Harald Gronevik ve Geir Isaksen yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Norveç Futbol Federasyonundan Kai Erik Steen olacak.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:38
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Beşiktaş resmen açıkladı
Toplam 13
Yorum
01 adana. cok ısabetlı ve gelecegı olan transfer.yonetım tebrıkler
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Lucas Lima'nın gönlü Fener'de
Toplam 5
Yorum
TCelcius Hı hı kesin fenerdedir başka nerede bulacak gelip yatarak dünyanın parasını kazanacağı emekliler kampını :D bunların olayı bu 3 katı para v
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Yusuf Erdoğan sorunu
Toplam 11
Yorum
acg Kesinlikle satılmamalı. asıl onu oynatmayan oynatamayan Hocayı gönderin.Hoca Aytaç,Kamil ve Onuru oynatmaya devam etsin şampiyonuz!
Fenerbahçe'ye Norveçli hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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