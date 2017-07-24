 Fenerbahçe'ye Norveçli hakem – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'ye Norveçli hakem

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye Norveçli hakem

    'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla 27 Temmuz Perşembe günü yapacağı maçı Norveç Futbol Federasyonundan Ola Hobber Nilsen yönetecek.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Graz şehrinde TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Norveçli hakem düdük çalacak. Nilsen'in yardımcılıklarını vatandaşları Tom Harald Gronevik ve Geir Isaksen yapacak.

    Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Norveç Futbol Federasyonundan Kai Erik Steen olacak.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:38
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