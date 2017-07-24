''Fener tam bana göre''

Sarı-lacivertli kulüpten ‘Fener’ diye bahseden Fransız futbolcu, “Fener bana çok iyi uyuyor. Tutkulu ve büyük bir kulüp olduğu için hemen geldim” dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mathieu Valbuena, İsviçre basınına konuşarak Fenerbahçe'ye övgüler yağdırdı. Sarı-lacivertli takımda yaşadığı hisleri Le Matin gazetesine anlatan 32 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe büyük bir kulüp; bunu her yerde görebiliyorsunuz. Ve bu benim ilk aradığım şeydi. O nedenle transfer oldukça hızlı gerçekleşti" ifadelerini kullandı.



ATMOSFER GÜZEL

Fransız futbolcu, Fenerbahçe'ye geliş sürecini de şöyle anlattı: "Özellikle Fransızca konuşan idari menajer (Hasan Çetinkaya) ile görüştük. Ardından hocayla bağlantı kurduk. Yurt dışında bir şeyler keşfetmek istedim. Fenerbahçe'nin ideal bir kulüp olduğunu anladım. Güzel bir atmosfer, tutkulu bir kulüp vardı."



SÜREKLİ FUTBOL VAR

Taraftarlara da övgüler dizen tecrübeli futbolcu, "Sadece Türkiye'de değil. Tüm dünyada takipçilerimiz var. Çok etkiliyeci. Bunu Marsilya'dayken de biliyordum. Burada 24 saat futbolla ilgilisin" dedi. Valbuena'nın röportajda kullandığı 'Fener' kelimesi de kulübe ne kadar alıştığını gösterir gibiydi. Taraftar jargonuyla konuşan Fransız oyuncu "Fener bana çok iyi uyuyor" sözleriyle sözlerini tamamladı.



ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Valbuena geçtiğimiz günlerde de Fransız basınına aynı şekilde açıklamalarda bulunmuştu. La Provence gazetesine sarı-lacivertli kulübe şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirten tecrübeli orta saha "Burası rekabetçi ve coşkulu bir kulüp. 4 yıllık şampiyonluk hasretime son vermek istiyorum" demişti.



TAM BİR LİDER

Fransız futbolcu, daha geleli birkaç olmasına rağmen sanki takımın gediklisi gibi! Saha içinda arkadaşlarını yönlendirerek liderlik özelliğini ön plana çıkaran Valbuena, saha dışında da sürekli çevresiyle iyi ilişkiler kuruyor. Genç futbolcularla da sık sık konuşarak onları motive edip tecrübelerini aktarıyor.