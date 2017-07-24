''Fener tam bana göre''
Sarı-lacivertli kulüpten ‘Fener’ diye bahseden Fransız futbolcu, “Fener bana çok iyi uyuyor. Tutkulu ve büyük bir kulüp olduğu için hemen geldim” dedi.
ATMOSFER GÜZEL
Fransız futbolcu, Fenerbahçe'ye geliş sürecini de şöyle anlattı: "Özellikle Fransızca konuşan idari menajer (Hasan Çetinkaya) ile görüştük. Ardından hocayla bağlantı kurduk. Yurt dışında bir şeyler keşfetmek istedim. Fenerbahçe'nin ideal bir kulüp olduğunu anladım. Güzel bir atmosfer, tutkulu bir kulüp vardı."
SÜREKLİ FUTBOL VAR
Taraftarlara da övgüler dizen tecrübeli futbolcu, "Sadece Türkiye'de değil. Tüm dünyada takipçilerimiz var. Çok etkiliyeci. Bunu Marsilya'dayken de biliyordum. Burada 24 saat futbolla ilgilisin" dedi. Valbuena'nın röportajda kullandığı 'Fener' kelimesi de kulübe ne kadar alıştığını gösterir gibiydi. Taraftar jargonuyla konuşan Fransız oyuncu "Fener bana çok iyi uyuyor" sözleriyle sözlerini tamamladı.
ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM
Valbuena geçtiğimiz günlerde de Fransız basınına aynı şekilde açıklamalarda bulunmuştu. La Provence gazetesine sarı-lacivertli kulübe şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirten tecrübeli orta saha "Burası rekabetçi ve coşkulu bir kulüp. 4 yıllık şampiyonluk hasretime son vermek istiyorum" demişti.
TAM BİR LİDER
Fransız futbolcu, daha geleli birkaç olmasına rağmen sanki takımın gediklisi gibi! Saha içinda arkadaşlarını yönlendirerek liderlik özelliğini ön plana çıkaran Valbuena, saha dışında da sürekli çevresiyle iyi ilişkiler kuruyor. Genç futbolcularla da sık sık konuşarak onları motive edip tecrübelerini aktarıyor.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:37
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
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