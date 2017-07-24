F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Fenerbahçe, Samuel Eto'o transferi konusunda Antalyaspor'la anlaşmaya vardı. Kamerunlu futbolcunun menajeri ile F.Bahçeli yönetim bir araya gelecek.
AZİZ YILDIRIM TRANSFERİ BİZZAT BİTİRDİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk bugün sürpriz bir şekilde bir araya gelerek Eto'o'nun transferi konusunda el sıkıştılar. Samuel Eto'o'nun Avusturya kampından ayrılarak İstanbul'a geldiğini ve menajeri ile birlikte F.Bahçe yönetimi ile görüşmesinin ardından transferin açıklanacağı ifade edildi. Anlaşma detayları ise Samuel Eto'o'nun transferine karşılık Aatıf'ın Antalyaspor'a gönderileceği ifade edildi. Kamerunlu yıldızın alacağı ücret konusunda pürüzlerin çözülmesiyle imzaların atılacağı iddia edildi.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:10
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Badou Ndiaye!
Toplam 41
Yorum
Aslan OSMANLISPOR YÖNETIMINI TAKDIR EDIYORUM BU KONUDA MALINI IYI PAZARLIYOR. 10 MILYON YERINE YASIN VE SERDAR OLMAZMI ?
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 57
Yorum
ŞAMPİYONFENER Avrupa kupasına katılıcak bir takım zaten eto bunu da istiyordu antalyasporla son senesinde avrupa ligine gitmek istiyordu düşünmedn evt der
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 57
Yorum
bjk hayal dünyasında yaşamak ne güzel dimi.hasan ortalar eto bastonla çakar .rpv dirsek atar gol olur..sanıyosun ama gerçekler can yakar
F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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