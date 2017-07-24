 F.Bahçe'de Sturm Graz hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'de Sturm Graz hazırlıkları sürüyor

    F.Bahçe'de Sturm Graz hazırlıkları sürüyor

    Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenman, 2 saat 15 dakika sürdü.

    Futbolcular, idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık, ikinci bölümde ise sahada pas ve taktik çalışmaları yaptı.

    Mehmet Ekici takımla çalışırken, Robin van Persie ve Fernandao özel program dahilinde çalıştı.

    Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Sturm Graz maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'de Sturm Graz hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.