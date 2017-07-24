F.Bahçe'de Sturm Graz hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenman, 2 saat 15 dakika sürdü.
Futbolcular, idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık, ikinci bölümde ise sahada pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Mehmet Ekici takımla çalışırken, Robin van Persie ve Fernandao özel program dahilinde çalıştı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Sturm Graz maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:07
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 108
Yorum
musto adamlar açıkladı böyle birşey yok die
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Selçuk satışta!
Toplam 19
Yorum
Gsli selcukla yasini langırtta bile oynatmam ne di Gsli selcukla yasini langırtta bile oynatmam ne diyosun sen.
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 108
Yorum
ZX Sen Pele'yi hiç seyretmemişsin. Futboldan az çok anlayan biri bu kıyaslamayı yapmaz.Sizinle hzırlık maçı için gelmişti, seyredenlere sor..
F.Bahçe'de Sturm Graz hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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