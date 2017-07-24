F.Bahçe'de Sturm Graz hazırlıkları sürüyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenman, 2 saat 15 dakika sürdü.

Futbolcular, idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık, ikinci bölümde ise sahada pas ve taktik çalışmaları yaptı.





Mehmet Ekici takımla çalışırken, Robin van Persie ve Fernandao özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Sturm Graz maçının hazırlıklarını sürdürecek.



