 Emre Mor’da kritik gün yarın – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ’da kritik gün yarın

    Emre Mor’da kritik gün yarın

    Dortmund'un hocası Peter Bozs, 'u kamp döneminde deneyeceğini, başka bir takıma kiralık verilip verilmeyeceğiyle ilgili kararını ise 25 Temmuz'da (yarın) açıklayacağını bildirmişti.

    Eğer Bozs "Kiralansın" kararı verirse, Fenerbahçe avantajlı. Genel sekreter Mahmut Uslu, "Dortmund, için önce bizimle masaya oturacak" açıklaması yapmıştı.

    ARTFUL DODGER'A BENZETİLDİ
    Alman Ligi'nin resmi sitesi bundesliga.com, Emre Mor'u ünlü İngiliz yazar Charles Dickens'ın roman karakteri olan yetenekli ve kurnaz yankesici Artful Dodger'a benzetti...
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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