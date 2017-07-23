Zapata’da rakip Bremen
Kanarya'nın gündeminde olduğu belirtilen Duvan Zapata'da rakip çıktı.
Premier Lig ekiplerinin ardından Alman Werder Bremen de 26 yaşındaki forvete talip oldu. Fenerbahçe, Napoli ile 2020'ye kadar kontratı olan Kolombiyalı golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyordu. Ancak piyasasının artması sebebiyle transferden geri çekildi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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