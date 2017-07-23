Zapata’da rakip Bremen

Kanarya'nın gündeminde olduğu belirtilen Duvan Zapata'da rakip çıktı.

Premier Lig ekiplerinin ardından Alman Werder Bremen de 26 yaşındaki forvete talip oldu. Fenerbahçe, Napoli ile 2020'ye kadar kontratı olan Kolombiyalı golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyordu. Ancak piyasasının artması sebebiyle transferden geri çekildi.