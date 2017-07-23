 Zapata’da rakip Bremen – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Zapata’da rakip Bremen

    Zapata’da rakip Bremen

    Kanarya'nın gündeminde olduğu belirtilen 'da rakip çıktı.

    Premier Lig ekiplerinin ardından Alman Werder Bremen de 26 yaşındaki forvete talip oldu. Fenerbahçe, Napoli ile 2020'ye kadar kontratı olan Kolombiyalı golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyordu. Ancak piyasasının artması sebebiyle transferden geri çekildi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:14
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