Tabanca gibi takım geliyor
İşte F.Bahçe'yi adım adım takip eden Emre Bol'un yeni sezon öncesi analizi... ''Kanarya hazırlık maçlarında zayıf rakipleri tercih edip 7-8 gol atabilirdi. Aykut Hoca ise gerçekçi, güçlü ekipleri seçti. Aykut Kocaman çok özel bir adam. Futbolcuları ilk defa bu kadar birbirlerine kenetlenmiş gördüm. Ortam çok iyi. UEFA gözetimindeki Fenerbahçe yönetimini kutluyorum. Hem karakterli hem yetenekli futbolcuları transfer ettiler. Yeni transferler takıma çabuk uyum sağladı. Bu yüzden F.Bahçe, Strum'a karşı G.Saray gibi facia yaşamaz.''
Fenerbahçe'nin hazırlık kampları sona erdi. Topuk Yaylası'ndan İsviçre'ye bütün antrenmanları yakinen takip ettim. Şunu net olarak söyleyeyim; tabanca gibi bir takımı izlemeye hazır olun.
Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar kimseyi aldatmasın. Eski dönemlerde adı sanı duyulmamış takımlarla yapılan maçları farklı kazanan takımlarımızın lige döndüklerinde ne halde olduklarını gördük! Aykut Kocaman gerçekçi bir teknik adam. Zayıf takımlarla oynayıp, farklı kazanarak taraftarı uyutmak yerine, ciddi rakiplerle karşılaşıp takımının durumunu görmek istedi. Bakıyorum da hazırlık maçlarında oynanan oyuna, alınan sonuçlara burun kıvıranlar var. Yapmayın etmeyin dostlar. Göremediğiniz bir şey var, bu takım şu haliyle dahi ligin üzerinde.
ARIZALARA BULAŞMADILAR
Gelelim transfer mevzularına... Yıllardır Finansal Fair-Play'i aşabilmek için bütün kulüplerimiz farklı metotlarla transfer yapmaya çalışıyor. Kaç senedir, "satın alma opsiyonlu" oyuncu kiralayarak Avrupalı kulüpleri kandırıyoruz. Bu bütün takımlarımız için geçerli. Ama artık uyandılar! Kiralık yok satın alın diyorlar. Bu şartlarda transfer yapabilmek hakikaten çok zor. Fenerbahçe yönetiminin bu zor şartlar altında iyi transferler yaptığını düşünüyorum. Gelen oyuncuları yakından izleme fırsatı buldum. En önemli özellikleri karakterli olmaları... Krasic, Emenike, Van der Wiel gibi arıza oyunculardan sonra belli ki yoğurdu üfleyerek yemişler!
'KOCAMAN' FARK VAR
Bir teknik direktörün bir takım üzerinde ne kadar etkili olduğunu gördüm. Aykut Kocaman gerçekten özel bir adam. Bunu sadece ben değil takımdaki bütün futbolcular söylüyor. Sevgi ortamı kurulmadan başarının gelmesi imkansız. Bakıyorum da Aykut hoca işe buradan başlamış. Hep snobluğu ile eleştirdiğimiz Van Persie'yi görmeniz gerek. Takım arkadaşlarıyla kaynaştı, şakalar yapıyor ve en önemlisi çok çalışıyor. Eğer sakatlık yaşamazsa çok farklı bir Van Persie izleyeceksiniz. Premier Lig'deki eski günlerindeki gibi... Van Persie'nin bu formu umut verici olsa da Fernandao'nun sakatlığı yeni bir golcü alınmasının şart olduğunu gösteriyor. Bence en yakın aday Arsenal"den Lucas Perez. Aykut Kocaman'ın sistemine en uygun olduğunu bildiğim için bu ismi özellikle yazdım. Alırlar alamazlar bilemem ama Aykut Kocaman'ın da Lucas Perez'i ısrarla istediğini biliyorum.
TAKIM İYİ DURUMDA
Önümüzde Sturm Graz maçı var. Bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin eksiklerini daha net bir biçimde görme fırsatı bulacağız. Lakin ben Fenerbahçe'nin G.Saray'ın yaşadığı faciayı yaşamayacağını düşünüyorum. Yeni oyuncular çabuk adapte oldu ve Fenerbahçe, "Ne yaptığını bilen bir takım" haline dönüştü.
HABER ANALİZ / EMRE BOL
Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar kimseyi aldatmasın. Eski dönemlerde adı sanı duyulmamış takımlarla yapılan maçları farklı kazanan takımlarımızın lige döndüklerinde ne halde olduklarını gördük! Aykut Kocaman gerçekçi bir teknik adam. Zayıf takımlarla oynayıp, farklı kazanarak taraftarı uyutmak yerine, ciddi rakiplerle karşılaşıp takımının durumunu görmek istedi. Bakıyorum da hazırlık maçlarında oynanan oyuna, alınan sonuçlara burun kıvıranlar var. Yapmayın etmeyin dostlar. Göremediğiniz bir şey var, bu takım şu haliyle dahi ligin üzerinde.
ARIZALARA BULAŞMADILAR
Gelelim transfer mevzularına... Yıllardır Finansal Fair-Play'i aşabilmek için bütün kulüplerimiz farklı metotlarla transfer yapmaya çalışıyor. Kaç senedir, "satın alma opsiyonlu" oyuncu kiralayarak Avrupalı kulüpleri kandırıyoruz. Bu bütün takımlarımız için geçerli. Ama artık uyandılar! Kiralık yok satın alın diyorlar. Bu şartlarda transfer yapabilmek hakikaten çok zor. Fenerbahçe yönetiminin bu zor şartlar altında iyi transferler yaptığını düşünüyorum. Gelen oyuncuları yakından izleme fırsatı buldum. En önemli özellikleri karakterli olmaları... Krasic, Emenike, Van der Wiel gibi arıza oyunculardan sonra belli ki yoğurdu üfleyerek yemişler!
'KOCAMAN' FARK VAR
Bir teknik direktörün bir takım üzerinde ne kadar etkili olduğunu gördüm. Aykut Kocaman gerçekten özel bir adam. Bunu sadece ben değil takımdaki bütün futbolcular söylüyor. Sevgi ortamı kurulmadan başarının gelmesi imkansız. Bakıyorum da Aykut hoca işe buradan başlamış. Hep snobluğu ile eleştirdiğimiz Van Persie'yi görmeniz gerek. Takım arkadaşlarıyla kaynaştı, şakalar yapıyor ve en önemlisi çok çalışıyor. Eğer sakatlık yaşamazsa çok farklı bir Van Persie izleyeceksiniz. Premier Lig'deki eski günlerindeki gibi... Van Persie'nin bu formu umut verici olsa da Fernandao'nun sakatlığı yeni bir golcü alınmasının şart olduğunu gösteriyor. Bence en yakın aday Arsenal"den Lucas Perez. Aykut Kocaman'ın sistemine en uygun olduğunu bildiğim için bu ismi özellikle yazdım. Alırlar alamazlar bilemem ama Aykut Kocaman'ın da Lucas Perez'i ısrarla istediğini biliyorum.
TAKIM İYİ DURUMDA
Önümüzde Sturm Graz maçı var. Bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin eksiklerini daha net bir biçimde görme fırsatı bulacağız. Lakin ben Fenerbahçe'nin G.Saray'ın yaşadığı faciayı yaşamayacağını düşünüyorum. Yeni oyuncular çabuk adapte oldu ve Fenerbahçe, "Ne yaptığını bilen bir takım" haline dönüştü.
HABER ANALİZ / EMRE BOL
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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