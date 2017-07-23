Sturm Graz lige 3 puanla başladı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin ilk haftasında Sankt Pölten'i 3-2 mağlup etti.
Sturm Graz, ligin açılış haftasında Sankt Pölten'i ağırladı. Misafir ekip, Thürauer'in 2 ve 12. dakika kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Zulechner'in 16 ve Hierlander'in 60. dakikadaki golleriyle skoru eşitleyen Sturm Graz, Zulj'un 90+2'nci dakikada penaltıdan attığı golle de sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, 27 Temmuz'daki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'a konuk olacak. Karşılaşmanın rövanşı 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:24
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 25
Yorum
austin transfer fln şu bu değil gs aklı gidiyor.seçim olmassa taraftar daha sert protesto etmeli bu yönetim acil gitmeli.
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Badou Ndiaye!
Toplam 37
Yorum
austin buyönetim olduğu sürece gs tepetaklak.2-3 yılda gs okadar küçüldüki kafa olarak.bu yönetimi göndrmek taraftra kaldı.bi an önce bişeyler yap-
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 25
Yorum
Atillas-BJK Özbek ve dolayısıyla GS her yerden sabote ediliyor. Liseli cenahtan ağır bir grup Dursun Özbek'e yardıma gelmeli
Sturm Graz lige 3 puanla başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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