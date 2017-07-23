RVP'ye yakın markaj
Kanarya’da sezonun başlamasına 1 aydan az zaman kala 33 yaşındaki golcü konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Feyenoord, Van Persie için bastırıyor. F.Bahçe “4 milyon euro’dan aşağı olmaz” diyor.
Sarı-lacivertliler harıl harıl forvet ararken, Robin van Persie ile Feyenoord arasındaki temas da sıklaştı. RVP, Excelsior'da oynadıktan sonra 1999'dan 2004'e kadar formasını giydiği Hollanda ekibinin ilgisine sıcak bakıyor. 33 yaşındaki forvetten sinyali alan Feyenoord da sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Hollanda temsilcisi, RVP için çok istekli olduğunu önceki gün teknik direktörleri Giovanni Van Bronckhorst'un "Umarım bu transferde bize yeşil ışık yanar. Robin'i Şampiyonlar Ligi'nde kullanabilirsek güzel olur" sözleriyle ispat etmişti. Robin van Persie kanadı transfere "Tamam" derken iş iki takımın anlaşmasına kaldı.
BU HAFTA KESİNLEŞİR
Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına 1 aydan az zaman kaldığı için transfere pek sıcak bakmıyor. Ancak UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşması ve 2 sezondur Hollandalı futbolcunun beklenilen katkıyı verememesi sebebiyle yönetim içinde gitmesine sıcak bakanların sayısı da az değil. İdareciler, Feyenoord'a "4 milyon euro'dan aşağı teklifleri dinlemeyiz" mesajını iletti. Bu transfer, yeni sezonu etkilememesi için en fazla 1 hafta içinde olumlu veya olumsuz şekilde sonuçlanacak.
KOCAMAN: BU SENE BİZİMLE KALSIN
Kanarya'da Robin van Persie konusunda bu gelişmeler yaşanırken teknik direktör Aykut Kocaman ise Hollandalı oyuncunun takımda kalmasından yana görüş bildirdi. Kocaman'ın "Gelecek bonservis bedeli önemli ancak yerine alacağımız isim için de belli bir para ödeyeceğiz. Bu mevkiiye zaten 1 transfer düşünüyoruz. Van Persie giderse 2 futbolcu birden almalıyız" dediği öğrenildi.
YÖNETİM: MAAŞINI VERMELERİ ZOR
Sarı-lacivertli idareciler, RVP'yi satma konusunda kararsız. Ancak hem aldığı yıllık ücretten kurtulmak hem de kariyerinin sonuna gelmişken ondan para kazanma ihtimali yönetimi cezbediyor. Yönetime göre, Feyenoord'un RVP'nin 5.9 milyon euro'yu bulan yıllık ücretini ödeyecek gücü yok.
GOL YÜZDESİ ÇOK YÜKSEK
Van Persie, Fenerbahçe formasını 87 kez taşıdı. Rakip fileleri 40 kez sarsarken, 8 de asist yaptı. Neredeyse 2 maçta 1 fileleri havalandırdı. Ancak sakatlığı nedeniyle çok maç kaçırması sorun oldu.
BU HAFTA KESİNLEŞİR
Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına 1 aydan az zaman kaldığı için transfere pek sıcak bakmıyor. Ancak UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşması ve 2 sezondur Hollandalı futbolcunun beklenilen katkıyı verememesi sebebiyle yönetim içinde gitmesine sıcak bakanların sayısı da az değil. İdareciler, Feyenoord'a "4 milyon euro'dan aşağı teklifleri dinlemeyiz" mesajını iletti. Bu transfer, yeni sezonu etkilememesi için en fazla 1 hafta içinde olumlu veya olumsuz şekilde sonuçlanacak.
KOCAMAN: BU SENE BİZİMLE KALSIN
Kanarya'da Robin van Persie konusunda bu gelişmeler yaşanırken teknik direktör Aykut Kocaman ise Hollandalı oyuncunun takımda kalmasından yana görüş bildirdi. Kocaman'ın "Gelecek bonservis bedeli önemli ancak yerine alacağımız isim için de belli bir para ödeyeceğiz. Bu mevkiiye zaten 1 transfer düşünüyoruz. Van Persie giderse 2 futbolcu birden almalıyız" dediği öğrenildi.
YÖNETİM: MAAŞINI VERMELERİ ZOR
Sarı-lacivertli idareciler, RVP'yi satma konusunda kararsız. Ancak hem aldığı yıllık ücretten kurtulmak hem de kariyerinin sonuna gelmişken ondan para kazanma ihtimali yönetimi cezbediyor. Yönetime göre, Feyenoord'un RVP'nin 5.9 milyon euro'yu bulan yıllık ücretini ödeyecek gücü yok.
GOL YÜZDESİ ÇOK YÜKSEK
Van Persie, Fenerbahçe formasını 87 kez taşıdı. Rakip fileleri 40 kez sarsarken, 8 de asist yaptı. Neredeyse 2 maçta 1 fileleri havalandırdı. Ancak sakatlığı nedeniyle çok maç kaçırması sorun oldu.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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