Perez’de umutlu bekleyiş

Fenerbahçe forvet transferi için tek hedefe kilitlendi.

Arsenal'in 12 milyon euro'da ısrar ettiği Lucas Perez için Fenerbahçe'den başka müşteri bulamaması sarı-lacivertlileri pole pozisyonuna geçirdi. Menajer Ahmet Bulut'un da devreye girmesiyle pazarlıklar hızlandı. Perez'in de başta Süper Lig'e sıcak bakmadığı ancak İspanya'dan istediği teklifleri alamayınca fikrinin değiştiği öğrenildi. Kanarya'nın fiyatının yükselmemesi için acele etmediği, istenilen rakama gelindiği anda İspanyol golcüyü kiralık olarak transfer edeceği kaydedildi.