Perez’de umutlu bekleyiş
Fenerbahçe forvet transferi için tek hedefe kilitlendi.
Arsenal'in 12 milyon euro'da ısrar ettiği Lucas Perez için Fenerbahçe'den başka müşteri bulamaması sarı-lacivertlileri pole pozisyonuna geçirdi. Menajer Ahmet Bulut'un da devreye girmesiyle pazarlıklar hızlandı. Perez'in de başta Süper Lig'e sıcak bakmadığı ancak İspanya'dan istediği teklifleri alamayınca fikrinin değiştiği öğrenildi. Kanarya'nın fiyatının yükselmemesi için acele etmediği, istenilen rakama gelindiği anda İspanyol golcüyü kiralık olarak transfer edeceği kaydedildi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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