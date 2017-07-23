Neustadter formaya yakın

Fenerbahçe'nin çok beğenilen Simon Kjaer-Martin Skrtel stoper ikilisi değişebilir.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın hazırlık kampı ve maçlarında beğenisini kazanan Roman Neustadter'in formaya yakın olduğu belirtildi. Kocaman'ın yeni taktiğinde Kanarya'nın savunma hattı daha ileride pozisyon alacak. Deneyimli hoca, Rus futbolcunun açık oyuna daha yatkın olduğunu düşünüyor.