Neustadter formaya yakın
Fenerbahçe'nin çok beğenilen Simon Kjaer-Martin Skrtel stoper ikilisi değişebilir.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın hazırlık kampı ve maçlarında beğenisini kazanan Roman Neustadter'in formaya yakın olduğu belirtildi. Kocaman'ın yeni taktiğinde Kanarya'nın savunma hattı daha ileride pozisyon alacak. Deneyimli hoca, Rus futbolcunun açık oyuna daha yatkın olduğunu düşünüyor.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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