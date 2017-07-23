 Mitrovic “Hayır” dedi – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Mitrovic “Hayır” dedi

    Mitrovic “Hayır” dedi
    Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Newcastle United'ın forveti kapılarını kapattı. 1.89'luk Sırp forvet, sarı-lacivertliler dahil kendisini isteyen tüm kulüplere "Hayır" dedi. Mitrovic kariyerine Newcastle'da devam edeceğini söyledi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:56
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