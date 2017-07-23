Mitrovic “Hayır” dedi
Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Newcastle United'ın forveti Alexandar Mitrovic kapılarını kapattı. 1.89'luk Sırp forvet, sarı-lacivertliler dahil kendisini isteyen tüm kulüplere "Hayır" dedi. Mitrovic kariyerine Newcastle'da devam edeceğini söyledi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
Mitrovic “Hayır” dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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