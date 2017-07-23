Mauricio İsla ilk idmanına çıktı
Sarı-lacivertliler, İsviçre kampı sonrası 1 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.
Perşembe günü Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak takımın, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı çalıştığı belirtildi. Sarılacivertli ekibin yeni transferi Mauricio Isla da, dün takımla ilk idmanına çıktı. Skrtel, Mehmet Ekici ve Fernandao ise özel program dahilinde çalıştı.
BOĞAZ'A HAYRAN KALDILAR
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Mauricio İsla kız arkadaşı Gala Caldirola ve menajeriyle birlikte dün tekneyle Boğaz turu yaptı. Gala Caldirola "İstanbul muhteşem" yazdı. Şilili Mauricio İsla da İstanbul'un eşsiz manzarasına hayran kaldı. Tecrübeli futbolcu "Bir kez daha ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım" ifadelerini kullandı.
BOĞAZ'A HAYRAN KALDILAR
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Mauricio İsla kız arkadaşı Gala Caldirola ve menajeriyle birlikte dün tekneyle Boğaz turu yaptı. Gala Caldirola "İstanbul muhteşem" yazdı. Şilili Mauricio İsla da İstanbul'un eşsiz manzarasına hayran kaldı. Tecrübeli futbolcu "Bir kez daha ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım" ifadelerini kullandı.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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