 Mauricio İsla ilk idmanına çıktı – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    ilk idmanına çıktı

    Mauricio İsla ilk idmanına çıktı

    Sarı-lacivertliler, İsviçre kampı sonrası 1 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.

    Perşembe günü Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak takımın, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı çalıştığı belirtildi. Sarılacivertli ekibin yeni transferi Mauricio Isla da, dün takımla ilk idmanına çıktı. Skrtel, Mehmet Ekici ve Fernandao ise özel program dahilinde çalıştı.

    BOĞAZ'A HAYRAN KALDILAR
    Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Mauricio İsla kız arkadaşı Gala Caldirola ve menajeriyle birlikte dün tekneyle Boğaz turu yaptı. Gala Caldirola "İstanbul muhteşem" yazdı. Şilili da İstanbul'un eşsiz manzarasına hayran kaldı. Tecrübeli futbolcu "Bir kez daha ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım" ifadelerini kullandı.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:01
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