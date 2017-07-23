 Kombine patlaması – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Kombine patlaması

    Kombine patlaması
    taraftarı yeni sezon kombinelerine büyük ilgi gösteriyor. Valbuena, Dirar, İsla gibi transferlerin ardından kombine satış merkezinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Avrupa Ligi'ndeki Strum Graz maçı öncesi yönetim taraftarın bu ilgisinden memnun.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:00
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