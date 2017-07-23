Kombine patlaması
Fenerbahçe taraftarı yeni sezon kombinelerine büyük ilgi gösteriyor. Valbuena, Dirar, İsla gibi transferlerin ardından kombine satış merkezinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Avrupa Ligi'ndeki Strum Graz maçı öncesi yönetim taraftarın bu ilgisinden memnun.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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