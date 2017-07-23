 Kjaer’e Sevilla kancası – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Kjaer’e kancası

    Kjaer’e Sevilla kancası

    ’nin Danimarkalı stoperi Milan’dan istediği teklifi alamadı. İspanyol basını ’nın, Kjaer’i Rami’nin yerine düşündüğünü yazdı.

    Sarı-lacivertli ekibin stoperi Simon Kjaer sezon sonu eşinin de isteğiyle Milan'a transfer olmak istiyordu. Ancak bu sezon 10 transfere 210 milyon euro gibi müthiş bir rakam ödeyen İtalyan devi, Danimarkalı futbolcu için çok ısrarcı olmadı. 28 yaşındaki oyuncuya son talip Sevilla oldu. İspanyol basınında 'nın kısa süre içinde Kjaer için resmi teklifini yapacağı belirtildi.

    7'DEN AŞAĞI OLMAZ
    yönetimi, Danimarlı storepe gelen tekliflere kulağını kapatmış değil. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları değerini bulan her futbolcuyu satabileceklerini belirtiyor. Kjaer için de kabul edilecek en düşük teklif 7 milyon euro. Bunun dışında pazarlık masasına oturulmayacak. Adil Rami'nin Marsilya'nın yolunu tutmasından sonra stoper arayan Sevilla'nın bu rakama çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:18
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