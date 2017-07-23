Kjaer’e Sevilla kancası
Fenerbahçe’nin Danimarkalı stoperi Milan’dan istediği teklifi alamadı. İspanyol basını Sevilla’nın, Kjaer’i Rami’nin yerine düşündüğünü yazdı.
Sarı-lacivertli ekibin stoperi Simon Kjaer sezon sonu eşinin de isteğiyle Milan'a transfer olmak istiyordu. Ancak bu sezon 10 transfere 210 milyon euro gibi müthiş bir rakam ödeyen İtalyan devi, Danimarkalı futbolcu için çok ısrarcı olmadı. 28 yaşındaki oyuncuya son talip Sevilla oldu. İspanyol basınında Sevilla'nın kısa süre içinde Kjaer için resmi teklifini yapacağı belirtildi.
7'DEN AŞAĞI OLMAZ
Fenerbahçe yönetimi, Danimarlı storepe gelen tekliflere kulağını kapatmış değil. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları değerini bulan her futbolcuyu satabileceklerini belirtiyor. Kjaer için de kabul edilecek en düşük teklif 7 milyon euro. Bunun dışında pazarlık masasına oturulmayacak. Adil Rami'nin Marsilya'nın yolunu tutmasından sonra stoper arayan Sevilla'nın bu rakama çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu.
7'DEN AŞAĞI OLMAZ
Fenerbahçe yönetimi, Danimarlı storepe gelen tekliflere kulağını kapatmış değil. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları değerini bulan her futbolcuyu satabileceklerini belirtiyor. Kjaer için de kabul edilecek en düşük teklif 7 milyon euro. Bunun dışında pazarlık masasına oturulmayacak. Adil Rami'nin Marsilya'nın yolunu tutmasından sonra stoper arayan Sevilla'nın bu rakama çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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