Foda: F.Bahçe’yi yakından tanıyorum
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Sturm Graz'da teknik direktör Franco Foda umutlu konuştu. Foda "Türk futbolunu ve Fenerbahçe'yi yakından tanıyorum. Taraftarların müthiş. İstanbul'da tam bir futbol partisi olacak. Turdan umutluyum ama öncelikle ligdeki ilk maçımıza bakacağız" dedi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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