 Foda: F.Bahçe’yi yakından tanıyorum – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Foda: F.Bahçe’yi yakından tanıyorum

    Foda: F.Bahçe’yi yakından tanıyorum
    Avrupa Ligi'nde 'nin rakibi olan 'da teknik direktör umutlu konuştu. Foda "Türk futbolunu ve Fenerbahçe'yi yakından tanıyorum. Taraftarların müthiş. İstanbul'da tam bir futbol partisi olacak. Turdan umutluyum ama öncelikle ligdeki ilk maçımıza bakacağız" dedi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:06
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