Fenerbahçe'den Eto'o açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Eto'o'yu transfer edeceklerine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o'yla ilgilenmediklerini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada:
"Bugün tarihli Fanatik gazetesinde "Eto'o Fener'e Geliyor" başlığı ile yayınlanan haber tüm içeriği ile yalandır.
Söz konusu futbolcu ile ilgimiz yoktur. Özel haber görünümü kazandırılarak, hiçbir dayanağı olmayan, ayıp sınırlarını aşmış, tüm içeriği ile hayal ürünü detaylarla hazırlanmış bu haber, gazetecilik etik kurallarına gölge düşürmekte ve bilgi kirliliğine yol açarak yalan haber üzerine yorumlar yapılmasına neden olmaktadır.
Masa başında uydurulan bu tür haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz." ifadelerine yer verildi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:25
-
Real’den bile pahalı
Toplam 7
Yorum
ZX Real'in stadı 85 bin kişilik, yakın zamanda 125 bin olacak. Mevcut haliyle bizim stadın 2 katı kapasitesi var.
-
Burak Yılmaz Trabzon'a doğru
Toplam 2
Yorum
havva ozbay haydi sevgili burak yilmaz,trabzonsporda YARIM KALMIS bir hikayen var,gel ve de onu tamamla.trabzonspor ve turk futboluna yeniden DAMGA vur
-
Fenerbahçe'den Eto'o açıklaması
Toplam 5
Yorum
kaan etoo'yu fanatik yorumcu alacak herhalde ,nabız yokluyor...
Fenerbahçe'den Eto'o açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.