 F.Bahçe'de Sturm Graz hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    F.Bahçe'de hazırlıkları sürüyor

    F.Bahçe'de <a href="/index/sturm-graz?id=22f9e2c0-3891-4ef9-8ecc-843cffbf7ac9" class="" rel="tag">Sturm Graz</a> hazırlıkları sürüyor

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 27 Temmuz Perşembe günü Avusturya ekibi 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman, 2 saat sürdü.

    Salonda kuvvet ve dayanıklılığı artırıcı programın ardından sahada pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

    Fernandao, Mehmet Ekici ve Robin van Persie, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.

    Öte yandan, Kulüp Asbaşkanı Ali Yıldırım antrenmanı izledi.

    Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:51
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