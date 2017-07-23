F.Bahçe'de Sturm Graz hazırlıkları sürüyor
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 27 Temmuz Perşembe günü Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman, 2 saat sürdü.
Salonda kuvvet ve dayanıklılığı artırıcı programın ardından sahada pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Fernandao, Mehmet Ekici ve Robin van Persie, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.
Öte yandan, Kulüp Asbaşkanı Ali Yıldırım antrenmanı izledi.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Sturm Graz maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:51
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Ergün özür diledi
Toplam 10
Yorum
öğretici gerçek özür istifadır ! öyle kuru kuruya özür dilemek neymiş ?
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 21
Yorum
baltayı iyice taşa vurdu geçen sene sov yapmaya kalkmayıp 4 tane stoper alsaydı avrupa 2. liglerinden serdar ve cavanda yerine başarılı olurdu ! bu seneki transferle
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 21
Yorum
öğretici esas siz düşünmeye başlayın ! bundan bir tane daha bulamazsınız ! bu dursun bir giderse, bunun gibisi 100 senede gelmez !
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