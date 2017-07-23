Carlos Bacca’yı Marsilya kaptı
Adı Fenerbahçe ile de anılan Carlos Bacca'nın Fransız ekibi Marsilya ile anlaştığı belirtildi.
Fransız basınında yer alan son haberlere göre Marsilya ile Milan kulüpleri oyuncu için anlaşma sağlarken Bacca'nın sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gittiği bildirildi. 30 yaşındaki Bacca'dan Milan, 20 milyon euro bonservis bedeli alacak.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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