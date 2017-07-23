 Carlos Bacca’yı Marsilya kaptı – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    ’yı kaptı

    Carlos Bacca’yı Marsilya kaptı

    Adı Fenerbahçe ile de anılan 'nın Fransız ekibi ile anlaştığı belirtildi.

    Fransız basınında yer alan son haberlere göre ile Milan kulüpleri oyuncu için anlaşma sağlarken Bacca'nın sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gittiği bildirildi. 30 yaşındaki Bacca'dan Milan, 20 milyon euro bonservis bedeli alacak.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:55
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